4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。 また、NBAはこの日、今週中に受賞者を発表するアウォードも公開している。21日に最優秀守備選手賞（DPOY）、22日に最優秀クラッチプレーヤー賞、23日に最優秀シックスマン賞、24日にスポ}