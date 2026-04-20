4月18日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第33節のサンロッカーズ渋谷vs横浜ビー・コルセアーズのGAME1で、田中大貴がB1個人通算500スティールを達成した。 この試合の前までに498スティールを積み上げた田中はスターターに名を連ねると、得点やアシストでチームに貢献。すると、第3クォーターに1本のスティールを記録し、