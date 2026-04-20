Nothingが4月15日に発表した『Nothing Phone (4a) Pro』は、同社のスマートフォンとして初の金属ボディーを搭載した高級感あふれる製品だ。アナログ感あふれる大型円形LEDディスプレイを搭載するなど、他にはない「Notihgらしい」デザインのスマートフォンでもある。製品発表会で実機をじっくりと触ってきたので、その魅力をお届けしよう。 （関連：【画像あり】メタルな本体、高性能なカメラ、ホーム