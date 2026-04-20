SEVENTEENの弟分にあたる6人組ボーイグループ・TWSの初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』の日本での開催が決定した。東京・大阪の2都市の映画館にて、5月16日より順次上映される。 （関連：【画像あり】初のVRコンサートツアーを行うTWS） 『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は、本作品のために撮影された完全オリジナルの映像を、VRヘッドセットを通じて体験するコンサ&#