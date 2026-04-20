高校生の部活動を支援しようという取り組みです。津山市の高校に地域の企業からスポーツ用品が贈られました。 【写真を見る】高校生の部活動を支援地元企業がサッカー部にボール50個などを寄贈【岡山・津山市】 スポーツ用品を贈ったのは、津山市で自動車販売などを手がける美作グループと鏡野町を拠点にバスやタクシーを運行する鏡野観光です。去年（2025年）、美作高校と部活動の支援を