先週のイブニングニュースの特集で紹介した岡山県倉敷市の小学1年生で子ども用二輪車「ランバイク」の選手、小野颯大くんについてです。今後、サッカーを始めるため、きのう（19日）の大会が引退レースでしたが、その結果は…。 【写真を見る】小学1年生で日本一のランバイクレーサー・小野颯大くん引退レースの結果は？【岡山】 颯大くん中四国地区代表として出場 ランバイクは、ペダ