【生活に役立つ通信・SIM＆ポイ活 トピックス 002】 Space Exploration Technologies（SpaceX）が提供する衛星通信サービス「Starlink Mobile」を活用した、衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「Starlink Direct」について、KDDI（au）に続き、NTTドコモも4月27日から提供開始すると発表しました。一方、ソフトバンクはこれに先立ち、4月10日に開始しました。●auが先行「空が見えれば、どこでもつながる」「