現在、プレミアリーグでボーンマスが好調を維持している。ボーンマスは今月11日、プレミアリーグで首位を走るアーセナルの本拠地に乗り込み、2−1と勝利をもぎ取った。勢いに乗って、18日には同じく敵地でニューカッスルと対戦。試合は32分、右からの折り返しをイングランド人MFマーカス・タヴァーニアーが押し込み、ボーンマスが先制。後半に入った68分にはニューカッスルに同点ゴールを許したが、終盤に入った85分にはフラン