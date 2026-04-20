【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月23日発売の『CanCam』6月号通常版の表紙に、同誌専属モデルの山下美月と加藤史帆の“#かとした”コンビが登場する。 ■表紙には乙支路3街エリアで撮り下ろしたカットをセレクト 『CanCam』6月号では、「きれいを極める（ハート）韓国ビューティ旅へ！」と題した全46ページの韓国ビューティ大特集をお届け。美容、食、ファッションの全方位で、“あか抜け