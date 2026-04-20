大阪6月限 日経225先物58900+100（+0.17％） TOPIX先物3785.5+16.0（+0.42％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比100円高の5万8900円で取引を終了。寄り付きは5万8990円と反発して始まったが、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9840円）には届かなかった。ただ、現物の寄り付き時につけた5万8830円を安値にロングが強まると、前場終盤にかけて5万9200円台を回復し、現物