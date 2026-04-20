20日(月)は、よく晴れて各地で汗ばむ陽気になりました。最高気温は、魚沼市小出で28.2℃、三条市で27.7℃と7月上旬並みとなりました。また、新潟市中央区でも今シーズン初めて25℃を超えて『夏日』になりました。 季節先取りの陽気ですが、まだまだ春の花も見ごろです。胎内市で恒例のチューリップフェスティバルが始まり、色とりどりの花が一面に広がっています。 さて、21日(火)の県内は一時的に雨が強ま