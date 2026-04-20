これからの気象情報です。 21日(火)は風が強まり、一時的に雨も強まりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報、また上・中越の山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月21日(火)の天気 ・上越地方 朝は、本降りの雨になるでしょう。 風も強く、横殴りの雨に注意が必要です。 一方、日中は各地でよく晴れる見込みです。 ・中越地方 朝の