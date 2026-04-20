2026年4月20日、韓国メディア・ソウル新聞は、世論調査機関の最新調査の結果、李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政遂行支持率が過去最高の65．5％を記録したと報じた。記事によると、世論調査機関が13〜17日に実施した調査の結果、李大統領への肯定的な評価は前週から3．6ポイント上昇して65．5％に達した。この調査で65％を突破したのは就任後初となる。一方、否定評価は2．8ポイント下落し30．0％となった。支持率上昇の背景に