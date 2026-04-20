中国初の10万世帯級の天然ガス水素混合大規模応用プロジェクトが4月19日、中国東部の山東省濰坊市で正式にスタートしました。プロジェクトは同市の既存都市天然ガス配管網を活用し、安定した天然ガスへの水素混合輸送・供給を実現することができます。天然ガスの水素混合プロジェクトは市中心部の10万世帯をカバーし、住民の日常生活や商店・飲食店など各種民生用ガス使用シーンを全面的にカバーし、住民は既存のガス設備を