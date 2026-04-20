ホルムズ海峡の封鎖継続や戦闘終結に向けた米国とイランの再協議を巡る不透明感を受け、米東部時間4月19日午後7時15分ごろ、ニューヨーク原油先物市場で代表的な指標となるテキサス産軽質油（WTI）の5月渡し価格が前日終値比7．16％高の1バレル89．85ドルに上昇しました。 ロンドン市場の北海ブレント原油先物価格は前日終値比5．86％高の1バレル95．86ドルを付けました。 ニューヨーク株式市場では、ダウ工業株30種平均、S&P5