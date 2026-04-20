イラン外務省の報道官は20日、会見し、現時点で「アメリカとの2回目の協議の予定はない」と明らかにしました。イラン外務省のバガイ報道官は20日午後（日本時間20日午後4時過ぎ）、アメリカがイラン船籍の貨物船を攻撃し停戦違反を行っているため、現時点でアメリカとの戦闘終結に向けた「2回目の協議の予定はない」と述べました。これに先立ち、アメリカのトランプ大統領は19日、協議の再開を見据えパキスタンの首都イスラマバー