20日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、29日（水・祝）に「2025-26シーズン報告会」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのSVリーグ女子レギュラーシーズンで8位という成績を残し、ギリギリでチャンピオンシップへと進出した埼玉上尾。チャンピオンシップではNECレッドロケッツ川崎に敗れ、年間最終順位も8位