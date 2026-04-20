俳優の中尾明慶（37）が20日、自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の仲里依紗（36）と「レース婚式」を迎えたと報告した。中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい」とつづり、仲良く顔を寄せ合った2ショットや、富士山をバックに肩を寄せ合う写真などを投稿。「13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑自分のたからものです。ありがとう！」と続けた。