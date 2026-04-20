JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で、運転を見合わせています。また秋田新幹線も東京駅と秋田駅の間で運転を見合わせています。現在、東北新幹線は東京駅と八戸駅の間で運転再開に向けた準備をしていて、再開は午後8時半ごろの見通しだということです。一方、津波警報が発表されているため、八戸駅と七戸十和田駅の間で線路設備の確認ができず、八戸駅から新青森駅の間は運転再開の見通しが立