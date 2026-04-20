◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャースのフリーマン選手は「父親リスト」に登録され、日本時間20日の試合から欠場となりました。フリーマン選手は前日19日のロッキーズ戦で3打数2安打を記録。今季20試合で、打率.296、3本塁打、14打点の成績を残していました。ロバーツ監督は「サンフランシスコではどこかの時点で戻ってくる見込みだ」と22日から行われるジャイアンツ3連戦で復帰する予