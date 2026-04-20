木原官房長官は、20日午後6時50分ごろから臨時の記者会見を開きました。木原長官によりますと、現時点で、人的被害や住宅への被害の報告は受けていないということです。木原長官は、「引き続き、被害状況については確認していく」と述べました。また、木原長官は、後発地震注意の基準を満たすか気象庁が精査していて、20日中に発表する予定だとしています。