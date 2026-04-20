地震の影響で、東京都庁の展望室につながる直通エレベーターが一時、止まりおよそ300人が展望室にとどまりました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子東京都によりますと、東京都庁第一本庁舎の2つの展望室につながる直通エレベーターが止まりました。このため、およそ300人が展望室にとどまりました。エレベーターに閉じ込められた人はいません。エレベーターはおよそ1時間後に復旧し、展望室は営業しました。（AN