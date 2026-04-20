俳優の萩原聖人（54）が20日、都内で主演映画「月の犬」（監督横井健司、24日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。登壇すると、直前に東北地方で地震があったことに触れ、「さっき地震があったみたいで、東北の方の方もしここにいらっしゃったら気が気じゃないと思うんですけど、無事であることを祈りつつこのまま進めさせて頂きたいと思います」とあいさつした。15年ぶりの単独主演映画。「うれしいですけど、主演って