地震を受けて警察庁は「災害警備連絡室」を立ち上げ、被害情報などの収集にあたっています。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子午後5時前、警察庁は警備第三課長をトップとする「災害警備連絡室」を立ち上げました。各地の被害情報などの収集にあたっています。警察庁によりますと、これまでに人的被害に関する情報は確認されていないということです。（ANNニュース）