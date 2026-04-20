カーリング混合ダブルス世界選手権に臨む小穴桃里（左）と青木豪（（C）JCA/H.IDE）カーリング混合ダブルスの世界選手権（25日開幕・ジュネーブ）に初出場する日本代表の小穴桃里、青木豪組が20日、オンラインで記者会見し、小穴は「出るからには優勝したいと思っている。目の前の試合を戦いながら、それが見えてきたらいい」と決意を語った。2人は昨年12月のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選に挑んだが、五輪切符を逃した