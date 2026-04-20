自民党の役員会に臨む高市首相（中央）ら＝20日午後、国会高市早苗首相は20日の自民党役員会で、陸上自衛官が自民党大会で国歌を歌唱したことを巡り、「党大会の運営、防衛省の対応につき、さまざまな意見を真摯に受け止め適切に対応する」と述べた。自衛隊法違反には当たらないとの認識を示し「当該自衛官に全く責任がないことは強調しておきたい」と語った。鈴木俊一幹事長が記者会見で明らかにした。自衛隊法61条は、選挙権