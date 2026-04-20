青森県で最大震度5強を観測した地震について気象庁は、1週間程度は同じ規模の地震が発生する可能性があるとして注意を呼びかけました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子午後4時53分ごろ、宮古からおよそ100キロ付近の三陸沖、深さおよそ10キロを震度とするマグニチュード7.5の地震が発生しました。この地震で青森県階上町で最大震度5強を観測しました。気象庁は今回の地震について午後6時から会見を開き、震源の周