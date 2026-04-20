IMP.の最年少メンバーである松井奏が、BSN新潟放送の人気番組「新潟全県民バラエティ水曜見ナイト」に出演。県内の絶品ラーメンを楽しんだ。番組では今回「新潟ラーメン祭2026」を放送。上・中・下越対抗として、スペシャリストが選ぶ「今食べるべきラーメン」や月に数十杯食べるインフルエンサーの激押しラーメン、期間限定麺や秘境に行かなければ味わえないレアな一杯も登場した。松井が最初に訪ねたのは“朝ラー”が楽