人気女性歌手ビリー・アイリッシュ（２４）が、米カリフォルニア州インディオで開催中の音楽＆アート・フェスティバル「コーチェラ２０２６」にサプライズ登場。２週目の１８日にヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバー（３６）にステージに上げられて歓喜の涙を流した。英紙デーリー・メールが２０日、報じた。ビリーは十代の頃から熱狂的なジャスティンのファン。この日は他のアーティストがステージに上がる中、ジャ