米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」２日目（１９日＝日本時間２０日）は、ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムに５万５２５５人の大観衆を集め、激闘の連続となった。男子インターコンチネンタル（ＩＣ）王座をかけた６ＷＡＹラダー王座戦は、王者ペンタ、殿堂者レイ・ミステリオ、ドラゴン・リー、ＪＤマクダナに２１歳のジェボン・エバンス、怪力ルセフが激突。驚異の大技が飛び交い、超絶の攻防が繰