政府は２０日、青森県で震度５強を観測した地震を受けた直後、首相官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置した。午後４時５３分ごろ、青森県で最大震度５強の強い揺れを観測した地震の震源は三陸沖。気象庁は地震の規模を示すマグニチュードを７・４・から７・５に修正した。岩手県、北海道、太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報が発表された。高市早苗首相は午後５時過ぎに報道陣に対し「津波警報が発表されている