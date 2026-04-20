オーストラリア訪問を終えたメーガン妃が、対面を熱望していた世界的に有名な自然保護活動家から「拒否」されていたことが分かった。英紙デーリー・メールが２０日、報じた。メーガン妃はオーストラリアのクイーンズランド州にあるオーストラリア動物園を管理する、２２歳ながら世界的な著名度を誇る自然保護活動家ロバート・アーウィン氏と、その家族と時間を一緒に過ごすことを望んでいたと報じられたが、あえなく拒否された