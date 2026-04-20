Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro iPhone 17 Proへ乗り換えて、はや半年が経ちました。 それまではiPhone 16 Pro Maxを愛用していたので、まわりからは「えっ、たった1年で？ しかもグレードダウンするの？」なんて、よくツッコミを入れられたものです。でもね、これには僕なりの、ちょっと切実で想定外な理由があったのです。フラッグシップを使ってみたい