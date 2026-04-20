花王はこのほど、「入浴スタイルに関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年10月、全国20〜69歳の女性500人を対象にインターネットで行われた。○「シャワー入浴」が増えるのは、暑さが気になり始める５月から自宅での入浴方法は、500名中195名の人が「時期やその日によって、"シャワーのみの入浴""湯船に浸かる入浴"を使い分ける」と回答。入浴スタイルを変えていることがわかった。また、入浴スタイルを変える理由は「季