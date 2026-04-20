薄着の季節になると気になる二の腕。コーデでさりげなくカバーしたい……というときに注目したいのが、ぽわん袖のアイテムです。【ZARA（ザラ）】のパフスリーブワンピースは、袖にボリュームを持たせたデザインが腕まわりをおしゃれにカバーしてくれそう。今回は、落ち着いたカラーや上品なデザインで40・50代が取り入れやすそうなZARAの「ぽわん袖ワンピ」を紹介します。 きちんと見