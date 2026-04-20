高知県香南市のボートレースの場外発売場に落ちていた当たり馬券を拾い横領したとして、警察は4月19日夜、香南市の50代の男を遺失物横領の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、香南市吉川町の無職美村健児容疑者（77）です。警察によりますと、美村容疑者は4月14日の午後7時40分頃、香南市内のボートレースの場外発売場に落ちていた約1万5000円相当の当たり馬券を拾った後、警察に届けることなく横領した