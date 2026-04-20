◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２０日、栗東トレセン昨年の悔しさを、今年初戦にぶつける。アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は全休日のこの日、馬房でリラックスして過ごした。大江助手は「爪の不安が解消されて、調教もしっかりできています」と笑みを浮かべた。前走のスワンＳで６着になった後、歩様