記事ポイントMEGUMIがファウンダーを務める「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が2026年5月15日にフランス・カンヌで開催会場はホテルマルティネス、開催時間は19時から23時まで、1,000名以上の招待を予定名称を「JAPAN NIGHT」から刷新し、パーティーやワークショップ、交流会を通して日本映画と日本文化を世界へ発信MEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の開催が発表されます。202