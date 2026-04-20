青森県で震度5強を観測し、北海道・青森県・岩手県に津波警報が出ている地震について、木原官房長官は臨時の会見を開き、女川原子力発電所をはじめ、原子力施設については、現在、異常があったとの報告は受けていないと明らかにしました。また、人的被害や住家被害の報告も受けていないものの、引き続き、被害状況について確認中との報告を受けていると説明しています。