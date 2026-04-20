【新華社海口4月20日】中国海南省で13〜18日に開催された第6回中国国際消費品博覧会の国潮出海館に設けられた「浙江省製の逸品」をテーマにした展示では、特色ある製品100種類以上が一堂に会し、伝統的な養生理念と現代のスマート技術を深く融合させ、中医学（中国伝統医学）に基づく康養（ヘルス＆ウエルネス）サービスの新たなシーンを描き出した。中でも、AI（人工知能）中医スマート健康診断機とスマートマッサージロボット