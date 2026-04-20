元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、イメージ激変の海外旅行ショットを公開した。村重は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ありがとうございます！日本に帰国です！」と記し、ブルーに黒のドットのおしゃれなブラウスに黒縁メガネ、髪をまとめたデコだしヘアで、ヨーロッパの街を歩くショットなどをアップ。母がロシア人で、日本で生まれたが生後３か月から６歳まではロシアで暮らした村重。「なんとなーく！時差