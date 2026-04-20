津波警報を受け、コンビニへの影響です。▼セブン−イレブンは午後6時時点、北海道や青森などでおよそ30店舗が一時休業しています。▼ローソンは午後6時半時点、海沿いの店舗を中心に青森や岩手、宮城、北海道などで69店舗が一時休業しています。▼ファミリーマートは午後6時時点、青森と岩手で15店舗が一時休業となっています。各社ともに現時点で従業員や客への被害は確認されておらず、安全を優先し避難しているということです