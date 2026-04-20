京都府南丹市で小学生の安達結希くんの遺体を遺棄したとして、父親が逮捕された事件。安達容疑者は複数回、遺体を移動させていたとみられています。そして、遺体と遺留品が別々の場所に置かれていた理由とは？元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんに話を聞きました。【真相報道バンキシャ！】■男児遺体“遺棄”残る2つのナゾ桝太一キャスター「京都府南丹市で安達結希くんの遺体が見つかり父親が逮捕された事件で、まだ残る2つの