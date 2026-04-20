気象庁は三陸沖で発生した地震について、午後6時からの会見で「揺れの強かった地域について落石やがけ崩れなどの危険もある。今後の地震や雨に十分注意していただきたい」「1週間程度、特に今後2、3日の間、最大震度5強程度の地震に注意していただきたい」と呼びかけました。■津波について気象庁地震火山部清本真司 地震津波対策企画官：令和8年4月20日16時53分ころに発生しました三陸沖の地震について説明いたします。現