韓国の人気女性グループ・ｉ−ｄｌｅ（アイドゥル）が北中米ツアーを全面的に中止したと２０日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。この日、ｉ−ｄｌｅの所属事務所・ＣＵＢＥエンターテインメントが同メディアの取材に応じたとし「グローバル活動の方向性や現地スケジュール、諸般の状況を総合的に考慮してツアー日程の再調整をすることが決定した」「より完成度の高い公演とさまざまな活動で、現地ファンと会えるよう