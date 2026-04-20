エヴァートンでプレイする23歳DFジャラッド・ブランスウェイトは今シーズン怪我に悩まされている。ビッグクラブも注目する才能を持つブランスウェイトだが、今シーズンは開幕戦の前のトレーニングにてハムストリングを負傷。当初は9月末に復帰予定とされていたが、怪我から回復中に合併症を引き起こしてしまい、手術が必要になり、長期離脱を強いられた。そして今年の1月末に復帰し、ここまで10試合に出場していたが、今節のリヴァ