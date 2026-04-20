サッカー日本代表がW杯北中米大会（6月11日開幕）期間中の練習パートナーとしてU―19日本代表を同行させることが決まった。20日に開催された日本協会の技術員会後に山本昌邦技術委員長が「W杯の日本代表のトレーニングパートナーとしてU―19日本代表を連れていく。同時期にモーリスレベロトーナメントにも出るので、ダブルチーム体制でいく」と明かした。U―19日本代表メンバーは20人前後になる見通しで、既にJクラブ側とは合