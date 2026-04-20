JR東日本によりますと、午後4時53分の地震により東北新幹線で一時的な停電が発生し運転を見合わせていましたが、午後5時16分に送電を再開し、現在、管内で停電している区間はないということです。また、午後6時15分現在、東京駅から仙台駅までの区間で運転再開に向けた準備を行っているということです。一方、仙台駅から新青森駅の区間については線路設備の点検のため、運転再開の見通しはたっていません。