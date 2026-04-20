ファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ」が１８日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。タレント王林が、黒ワンピに黒革ジャケットをはおった細身と足の長さが際立つ衣装でランウェイに登場。１７０ｃｍの長身で、本職モデルの中にいても分からない、バラエティー番組とは別人の雰囲気を漂わせた。