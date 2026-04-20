2頭のわんちゃんが飼い主さんをお出迎えする光景が、性格の違いが表れていて面白いと注目を集めています。 それぞれのわんちゃんの反応を見た人からは、「お兄ちゃん犬の姿に笑っちゃいましたｗ」「うちと全く一緒ｗ」と感想が寄せられることに。個性たっぷりなわんちゃんたちの様子が8万再生を超えて笑顔を届けています。 【動画：2頭の大型犬を飼っている男性→帰宅して『ただいま』を言いに行くと…あまりにも違う『対応